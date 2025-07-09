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«Бавария» готова заплатить 100 млн евро за звезду «ПСЖ»

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

«Бавария» остается активной на трансферном рынке, рассматривая варианты для усиления своей атакующей линии. Одним из главных кандидатов на переход в стан немецкого топ-клуба стал фланговый нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола.

Согласно информации ресурса «Fichajes», представители мюнхенцев готовы выложить за 22-летнего футболиста внушительную сумму. Речь идет о 100 000 000 евро.

Ранее наставник «красно-синих» Луис Энрике неоднократно подчеркивал, что Баркола – важная часть его команды и он не покинет Париж в ближайшее время.

Игрок присоединился к «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно 2023 года, перейдя из «Лиона» за солидную сумму 45 млн евро. По итогам сезона-24/25 в активе вингера 62 встречи, в которых он стал автором 21 мяча и 20 результативных передач.

Тем временем «ПСЖ» готовится к полуфиналу КЧМ. Уже 9 июля подопечные Энрике сразятся с мадридским «Реалом».

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