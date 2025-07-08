"Пари Сен-Жермен" - "Реал". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 9 июля

Дата публикации: 09-07-2025 14:33

Второй полуфинал клубного чемпионата мира обещает стать настоящим украшением турнира. В нём сойдутся победители групп «G» и «H» — французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал». Матч примет арена в Ист-Ратерфорде, а дополнительной интригой станет дуэль двух выдающихся испанских специалистов: Луиса Энрике и Хаби Алонсо, которые впервые встретятся в качестве главных тренеров на столь высоком уровне.

Путь «ПСЖ» к полуфиналу был весьма уверенным. На групповом этапе парижане сначала разгромили «Атлетико» со счётом 4:0, затем уверенно переиграли «Сиэтл Саундэрс» — 2:0, и лишь в матче против бразильского «Ботафого» потерпели минимальное поражение (0:1). Однако на стадии плей-офф команда Луиса Энрике быстро вернула себе лидерский тонус: в 1/8 финала «ПСЖ» не оставил шансов «Интеру Майами» (4:0), а в четвертьфинале уверенно прошёл мюнхенскую «Баварию», обыграв её 2:0.

Что касается мадридского «Реала», то подопечные Хаби Алонсо пока не потерпели ни одного поражения на текущем клубном мундиале. Их стартовый матч против «Аль-Хиляля» завершился вничью 1:1, после чего «сливочные» уверенно прошли всех соперников: «Пачука» была обыграна 3:1, «Зальцбург» — 3:0, «Ювентус» — 1:0, а в напряжённой встрече с дортмундской «Боруссией» была одержана победа со счётом 3:2.

Предыдущая встреча этих двух европейских грандов состоялась в плей-офф Лиги чемпионов весной 2022 года и до сих пор вспоминается как одно из самых драматичных противостояний последних лет. Тогда в 1/8 финала «ПСЖ» выиграл первый матч в Париже 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе на последних минутах. Во втором поединке он вновь открыл счёт, забив на 39-й минуте, и казалось, что парижане уверенно проходят дальше. Однако затем последовал потрясающий камбэк в исполнении Карима Бензема, оформившего хет-трик всего за 18 минут. «Реал» выиграл тот матч 3:1, а впоследствии стал победителем всей Лиги чемпионов.

Теперь команды вновь сходятся на стадии плей-офф — уже в рамках клубного чемпионата мира. Обе находятся в отличной форме, имеют сильные составы и амбициозных тренеров. На фоне этого противостояния особенно интересно будет понаблюдать за противостоянием атакующей мощи парижан и организованной, но не менее острой игры мадридцев.

Ставки на матч выглядят следующим образом: в качестве основного прогноза можно рассмотреть победу «ПСЖ» и его выход в финал (коэффициент около 1.8). Парижане производят цельное впечатление, особенно по качеству игры в последних матчах. Альтернативным вариантом может стать ставка на общий тотал больше 2,5 гола (коэффициент около 1.7), учитывая атакующий потенциал обеих команд и их стремление к результативному футболу.