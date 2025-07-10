«Ньюкасл» может приобрести защитника «Челси»

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

«Ньюкасл Юнайтед» может усилить оборону, подписав футболиста «Челси» Акселя Дисаси.



По данным инсайдера Себастьяна Видаля, клуб из АПЛ обратил внимание на французского защитника после неудачи в переговорах с «Аталантой» по поводу Джорджо Скальвини. Итальянская команда отказалась отпускать своего игрока, вынудив «сорок» искать другие варианты.



Отмечается, что боссы «аристократов» оценивают 27-летнего Дисаси в 30 000 000 евро.



В сезоне-2024/25 Аксель выступал за два клуба: сначала за «Челси», а в феврале был отдан в аренду в «Астон Виллу». Всего на его счету 27 игр с двумя голами и таким же количеством результативных передач.



Контракт француза с «синими» действует до лета 2029 года.