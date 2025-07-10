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«Рома» ведет работу над трансфером Фергюсона из «Брайтона»

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

Переход 20-летнего форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона в «Рому» становится все более вероятным.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб рассчитывает арендовать перспективного ирландца. «Волки» готовы полностью покрыть его зарплату.

Прошлый сезон Фергюсон частично провел в «Вест Хэме». За полгода он принял участие лишь в восьми встречах и не отметился ни забитыми мячами, ни голевыми передачами.

Несмотря на скромную статистику, рыночная стоимость футболиста остается довольно высокой. По оценкам «Transfermarkt» она составляет 25 млн евро.

С ноября 2022-го Эван вызывается в сборную Ирландии, где в его активе 22 сыгранных матча и 5 голов.

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