«Порту» отклонил первое предложение «Ювентуса» по Консейсау

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

Франсишку Консейсау, выступавший в минувшем сезоне за «Ювентус» на правах аренды, может продолжить карьеру в Турине.



Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, туринский клуб заинтересован в приобретении вингера, однако переговоры с «Порту» пока не привели к соглашению.



Первое предложение «Ювентуса» на сумму € 22 млн было отклонено португальской стороной. «Бьянконери» не планируют активировать опцию выкупа футболиста за 30 млн евро. Вместо этого гранд Серии А рассматривает альтернативный вариант – рассрочку платежа, распределив сумму на несколько траншей. Сам Консейсау не возражает против перехода.



В период аренды крайний нападающий сыграл за «Юве» 40 матчей в различных турнирах, в которых сумел отличиться 7 голами и 6 ассистами.