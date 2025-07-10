Источник: «Торпедо» исключат из РПЛ и заменят «Оренбургом»

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

Московское «Торпедо» лишится места в чемпионате России из-за коррупционного скандала. По данным «Спорт-Экспресса», РФС планирует отстранить клуб от участия в турнире, а его место в элите может перейти «Оренбургу». Официальное объявление о решении КДК ожидается 10 июля.



Представители футбольного союза ведут переговоры с руководством «Торпедо», предлагая добровольно отказаться от места в РПЛ. Это не позволит команде оспорить решение в суде.



Ранее юрист «автозаводцев» заявил, что в случае исключения «Торпедо», скорее всего, прекратит существование.



Напомним, Леонид Соболев (владелец клуба) и Валерий Скородумов (бывший директор) взяты под стражу. Их обвиняют в организации взятки арбитру для фальсификации результатов нескольких матчей.