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«Спартак» почти согласовал переход Влапа из «Твенте»

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

«Спартак» близок к покупке Михела Влапа.

По информации «De Telegraaf», нидерландский «Твенте» рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника, чей контракт действует до середины 2026 года. Клуб дал понять футболисту, что не станет чинить препятствий в случае поступления выгодного предложения.

«Спартак» предложил за Влапа € 3,5 млн с возможным увеличением суммы еще на 1 миллион за счет бонусов. Сам Михел не против переезда в Россию – его агент договорился с «красно-белыми» о контракте сроком на три года. Теперь нужно дождаться окончания переговорного процесса между клубами.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 50 матчах, забив 7 голов и отдав 10 ассистов. «Твенте» завершил чемпионат на шестой строчке.

Аналитики «Трансфермаркт» оценивают Влапа в 5 млн евро.

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