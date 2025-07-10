«Спартак» почти согласовал переход Влапа из «Твенте»

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

«Спартак» близок к покупке Михела Влапа.



По информации «De Telegraaf», нидерландский «Твенте» рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника, чей контракт действует до середины 2026 года. Клуб дал понять футболисту, что не станет чинить препятствий в случае поступления выгодного предложения.



«Спартак» предложил за Влапа € 3,5 млн с возможным увеличением суммы еще на 1 миллион за счет бонусов. Сам Михел не против переезда в Россию – его агент договорился с «красно-белыми» о контракте сроком на три года. Теперь нужно дождаться окончания переговорного процесса между клубами.



В прошлом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 50 матчах, забив 7 голов и отдав 10 ассистов. «Твенте» завершил чемпионат на шестой строчке.



Аналитики «Трансфермаркт» оценивают Влапа в 5 млн евро.