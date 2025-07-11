Модрич подписал контракт с «Миланом»

Дата публикации: 11-07-2025 10:16

Известный хорватский полузащитник Лука Модрич стал игроком «Милана». Контракт подписан на один год, а к тренировкам с новой командой футболист приступит в августе. Такой информацией поделился известный журналист Фабрицио Романо.



Свой последний матч в футболке «Реала» Модрич провел в полуфинале клубного ЧМ, где подопечные Хаби Алонсо потерпели разгромное поражение от «ПСЖ» (4:0).



Капитан сборной Хорватии защищал цвета «галактикос» на протяжении 13 лет, став одним из ключевых игроков в истории мадридского клуба. За это время он добыл 28 трофеев. До испанского этапа карьеры Модрич успел заявить о себе в «Тоттенхэме» и загребском «Динамо».



В составе национальной команды Лука также добился больших успехов, завоевав серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира 2018 и 2022 года соответственно.



В минувшем сезоне 39-летний хавбек провел за «Реал» 63 встречи, отметившись четырьмя голами и девятью голевыми передачами.