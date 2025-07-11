«Милан» объявил о переходе Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 11-07-2025 10:16

«Милан» отрапортовал об уходе Тео Эрнандеса. Футболист заключил договор с «Аль-Хилялем», завершив шестилетний период выступлений за «россонери». В заявлении клуб выразил благодарность левому защитнику за вклад в команду и пожелал успехов на новом этапе карьеры.



Согласно данным прессы, звездный новичок обошелся «сине-белым» в 25 000 000 евро. За 3 года в Саудовской Аравии Тео заработает около 60 миллионов евро.



Француз пополнил ряды «Милана» в летнее трансферное окно 2019 года, перейдя из «Реала». С тех пор он был задействован в 262 поединках, в которых стал автором 34 мячей и 45 ассистов.



В итальянской команде 27-летний Эрнандес выиграл Серию А, а также стал обладателем Суперкубка Италии.