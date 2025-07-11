«Тоттенхэм» купил Кудуса за 55 млн фунтов

Дата публикации: 11-07-2025 10:16

Пресс-служба «Тоттенхэма» уведомила общественность о трансфере Мохаммеда Кудуса, до этого момента выступавшего за другой лондонский коллектив – «Вест Хэм Юнайтед». Сумма сделки составила 55 млн фунтов стерлингов.



Фланговый нападающий успешно прошел медобследование и заключил соглашение со «шпорами» сроком на 6 лет. В новой команде он получил 20-й игровой номер.



Изначально Кудус перебрался в АПЛ в 2023 году, когда «Вест Хэм» приобрел его у амстердамского «Аякса» за £ 38 млн. За два года в составе «молотобойцев» ганец наиграл 80 матчей, заработав 32 балла по системе «гол+пас» (19+13).



Примечательно, что это первый трансфер между «шпорами» и «Вест Хэмом» за последние 14 лет – с тех пор, как Скотт Паркер перешел в стан «шпор» в 2011 году.