Хорватский полузащитник Лука Модрич рассказал, что будет болеть за "Реал"

Дата публикации: 12-07-2025 23:53

Хорватский полузащитник Лука Модрич поделился своими переживаниями по поводу завершения своей долгой и успешной карьеры в мадридском "Реале". Футболист признался, что испытывает смешанные чувства, оглядываясь на проведённые в клубе годы, но при этом остаётся благодарным "сливочным" за всё, что они ему дали.

— Сложно выразить всё словами. Это действительно смешанные чувства. С одной стороны — грусть, ведь завершилась по-настоящему славная, победоносная и незабываемая эпоха моей жизни. Но с другой — огромное чувство радости и гордости за всё, что мне удалось пережить и достичь вместе с "Реалом", — отметил Модрич.

По его словам, воспоминания о времени, проведённом в Мадриде, будут сопровождать его всю жизнь и дарить позитивные эмоции, несмотря на то, что этот этап уже остался в прошлом.

— Я вырос в "Реале" не только как футболист, но и как личность. Этот клуб дал мне всё в футбольной карьере. Он стал для меня не просто командой — он стал домом, где я провёл, пожалуй, лучшие годы своей профессиональной жизни. За это я всегда буду испытывать благодарность, — добавил полузащитник.

Модрич подчеркнул, что, несмотря на уход, его связь с клубом остаётся нерушимой.

— Я всегда буду болеть за "Реал", всегда буду переживать за его успехи и верить в него. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, — заключил легендарный хорват.

Напомним, Лука Модрич выступал за мадридский клуб с 2012 года, завоевав с ним множество титулов, включая пять побед в Лиге чемпионов.