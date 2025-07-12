"Ливерпуль" решил вывести из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

Дата публикации: 12-07-2025 23:54

Футбольный клуб "Ливерпуль" принял решение навсегда вывести из обращения 20-й номер — в память о трагически погибшем португальском нападающем Диогу Жоте. Это стало беспрецедентным шагом для мерсисайдского клуба: ранее "Ливерпуль" никогда не замораживал игровые номера своих футболистов.

Диогу Жота, один из ключевых игроков команды в последние годы, погиб в страшной автокатастрофе на территории Испании. Вместе с ним в аварии также погиб его брат — Андре Тейшейра да Силва, выступавший за клуб "Пенафиэл", который играет во втором дивизионе чемпионата Португалии. По сообщениям местных СМИ, автомобиль, в котором находились братья, внезапно выехал с трассы. Предварительная причина — разрыв шины. После этого машина загорелась, и спасти находившихся внутри не удалось.

Новость о гибели Жоты вызвала шок не только в Англии и Португалии, но и во всем футбольном мире. В "Ливерпуле" сообщили, что глубоко скорбят по поводу случившегося и стремятся сохранить память о своем футболисте. Решение вывести 20-й номер из обращения стало символом уважения и признательности к Жоте за всё, что он сделал для клуба.

Португальский форвард перешел в "Ливерпуль" в 2020 году из "Вулверхэмптона" и быстро стал важной частью атакующей линии команды. Его преданность, самоотдача и яркая игра сделали его любимцем болельщиков. За годы, проведённые на "Энфилде", Жота внёс значительный вклад в успехи "Ливерпуля" как в английской Премьер-лиге, так и на европейской арене.

Память о Диогу Жоте останется в сердцах болельщиков, партнёров по команде и всех, кто имел честь знать его. "Ливерпуль" подчеркнул, что его наследие будет жить в клубе всегда — не только в истории матчей и голов, но и в самом духе команды.