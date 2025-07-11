"Челси" - "Пари Сен-Жермен". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 13 июля

Дата публикации: 13-07-2025 00:00

Финальный аккорд клубного чемпионата мира в США обещает стать по-настоящему громким. В решающем поединке на арене в Ист-Ратерфорде сойдутся гранды европейского футбола — "Пари Сен-Жермен" под руководством Луиса Энрике и "Челси", ведомый Энцо Мареской. Это не просто финал, а символическая дуэль победителей двух главных еврокубков: Лиги чемпионов и Лиги конференций.

"ПСЖ" под предводительством опытного испанского наставника пребывает в огненной форме. После исторического триумфа в финале Лиги чемпионов, где парижане не оставили шансов миланскому "Интеру", разгромив его со счётом 5:0, команда продолжила штамповать уверенные победы на клубном мундиале. Даже несмотря на неожиданное поражение 0:1 от "Ботафого" на групповом этапе, французский гранд демонстрирует мощнейший атакующий футбол и уверенность в собственных силах. В пяти других матчах парижане добились викторий с общим счётом 16:0, всухую разгромив таких титанов, как мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико".

Тем не менее, не обошлось без кадровых потерь. В напряжённой встрече с "Баварией", завершившейся уверенной победой "ПСЖ", под занавес матча были удалены два защитника — Люка Эрнандес и Вильям Пако. Дисциплинарный комитет КЧМ дисквалифицировал обоих на два поединка, тем самым завершив для них турнир досрочно. Однако даже в ослабленном составе парижане не сбавили темпа — следующий матч с "Реалом" завершился очередным разгромом со счётом 4:0.

Что касается "Челси", то путь лондонцев к финалу был более извилистым. Соперники "синих" не обладали громкими именами, и единственным представителем Европы, с которым столкнулся клуб, была "Бенфика". Тем не менее, команда Энцо Марески продемонстрировала уверенность и тактическую гибкость, сумев выправить ситуацию после неудачного старта. После поражения от "Фламенго" (1:3), "Челси" собралась и выдала две важные победы — над "Палмейрасом" (2:1) и "Флуминенсе" (2:0). Эти результаты и вывели английский клуб в финал, где его ждёт главное испытание турнира.

И если оценивать расклады перед матчем, то явным фаворитом букмекеры считают именно "ПСЖ". Парижане обладают мощным составом, глубокой скамейкой и фантастической атакой во главе с Усманом Дембеле. Даже с учетом потерь в обороне, команда Луиса Энрике демонстрирует стабильность, организованность и запредельную результативность. Потому ставки на победу французов (коэффициент около 1.7) выглядят вполне логично. Также достойно внимания и предложение на индивидуальный тотал "ПСЖ" больше 1.5 мяча — этот исход предлагается с тем же коэффициентом около 1.7.

Финал обещает быть зрелищным: с одной стороны — машина, прошедшая через "Интер", "Реал" и "Баварию" с унизительными счётами, с другой — коллектив, который доказал, что умеет терпеть и наказывать соперника за малейшие ошибки. Ист-Ратерфорд готов к большому шоу.