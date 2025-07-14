«Челси» выиграл клубный чемпионат мира по футболу 2025

Дата публикации: 14-07-2025 00:35

Английский "Челси" завоевал титул победителя клубного чемпионата мира, который в 2025 году впервые прошёл в расширенном формате. Финальный матч турнира состоялся в американском Ист-Ратерфорде и стал настоящей сенсацией: лондонцы уверенно обыграли одного из главных фаворитов — французский "Пари Сен-Жермен" — с разгромным счётом 3:0.

С первых минут встречи команда Энцо Марески продемонстрировала уверенность в себе и грамотно выстроенную тактику. Уже на 22-й минуте полузащитник Коул Палмер открыл счёт, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника. Спустя восемь минут тот же Палмер удвоил преимущество "синих", оформив дубль и ещё больше расшатав уверенность парижан. Точку в матче поставил нападающий Жоао Педро Жезус — на 43-й минуте он поразил ворота "ПСЖ", сделав счёт 3:0. Второй тайм не принёс изменений: "Челси" грамотно оборонялся и контролировал ход встречи, не позволяя оппоненту сократить отставание.

На пути к финалу лондонцы одолели ряд серьёзных соперников. В полуфинале они уверенно справились с бразильским "Флуминенсе", а ранее в турнире победили "Палмейрас" и "Фламенго", демонстрируя зрелую и организованную игру. Команда Марески показала, что может быть гибкой: действовать и первым номером, и от обороны — и при этом сохранять эффективность в атаке.

ПСЖ, в свою очередь, подошёл к финалу с ярким послужным списком. Команда Луиса Энрике на групповом этапе разгромила "Атлетико", "Баварию" и "Реал", однако в решающем поединке не смогла навязать "Челси" свою игру. Даже несмотря на грозную атаку с Усманом Дембеле и отличную форму, французы выглядели уставшими и уязвимыми, особенно в обороне — сказалось отсутствие дисквалифицированных защитников Люки Эрнандеса и Вильяма Пако.

Клубный чемпионат мира 2025 года стал историческим: впервые в истории турнира в нём приняли участие 32 команды, представляющие все шесть континентальных конфедераций. Соревнование проходило в США с 14 июня по 13 июля, охватив несколько городов. Призовой фонд турнира составил внушительные один миллиард долларов, что сделало его самым дорогостоящим в истории клубных турниров ФИФА.

Победа в этом престижном соревновании стала для "Челси" важной вехой. Клуб не только доказал свою конкурентоспособность на мировой арене, но и дал серьёзную заявку на возвращение в ряды футбольной элиты. Уверенная игра, талантливый состав и грамотная работа тренерского штаба позволили лондонцам добиться убедительного успеха — и при этом оставить одного из главных фаворитов турнира ни с чем.