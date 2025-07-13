«ПСЖ» нашел альтернативу Забарному в чемпионате Турции

Дата публикации: 13-07-2025 23:33

«ПСЖ» больше не ведет переговоры с «Борнмутом» о переходе украинского защитника Ильи Забарного. Как стало известно «L’Equipe», французский клуб полностью свернул контакты с английской стороной.



По данным источника, руководство парижан посчитало условия «вишен» неприемлемыми и не готово идти на уступки. Вместо этого команда Луиса Энрике уже работает над альтернативным вариантом усиления обороны, нацелившись на одного из игроков, выступающих в Турции.



Тем не менее, шансы на возвращение к переговорам по Забарному окончательно не исключены. Это произойдет только в том случае, если «Борнмут» пересмотрит свою ценовую политику и снизит запросы, а «ПСЖ» к тому моменту не успеет заключить контракт с другим центрбеком.



Ранее СМИ сообщали, что чемпион Франции направлял в адрес английского клуба официальное предложение, оценивающееся в 60 млн евро, но оно было отвергнуто. В «Борнмуте» хотят получить за Забарного не менее € 70 млн.