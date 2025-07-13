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ЦСКА предложил € 5 млн за полузащитника «Аль-Ахли»

Дата публикации: 13-07-2025 23:34

ЦСКА хочет заполучить 21-летнего опорника Александера, права на которого принадлежат «Аль-Ахли». Журналист Рабаналь Сафена утверждает, что российский клуб готов заплатить за трансфер игрока порядка 5 000 000 евро.

Перспективный бразилец обучался футболу в академии «Флуминенсе». Год назад он перебрался в Саудовскую Аравию за 9 млн евро. В минувшей кампании Александер был задействован тренерским штабом в 17 встречах за «зелёно-белых» во всех соревнованиях, отдав один голевой пас.

В послужном списке полузащитника значится победа на молодежном чемпионате Южной Америки 2023 года в составе сборной Бразилии U20.

Напомним, в субботу, 12 июля, московские «армейцы» стали обладателями первого трофея в новом сезоне, выиграв матч за Суперкубок России у команды «Краснодар» (1:0). Ворота «быков» на 48-й минуте поразил защитник Игорь Дивеев.

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