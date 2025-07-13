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Два футболиста «Реала» думают над уходом из команды Хаби Алонсо

Дата публикации: 13-07-2025 23:37

Sport.es передает, что игроки «Реала» Андрей Лунин и Даниель Себальос недовольны своими ролями в клубе и могут сменить прописку в летнее трансферную кампанию.

Украинский голкипер Лунин не намерен оставаться вторым вратарем еще один сезон. Его агент уже ведет переговоры с другими коллективами – интерес проявляют команды из Испании, Англии и даже Саудовской Аравии, где 26-летнему футболисту готовы предложить более выгодные финансовые условия.

Полузащитник Себальос тоже выразил недовольство отсутствием игровой практики. Наставник «галактикос» Хаби Алонсо отдавал предпочтение Арде Гюлеру во время клубного чемпионата мира, что стало для испанца тревожным сигналом.

«Transfermarkt» оценивает Лунина и Себальоса в 18 и 10 млн евро соответственно.

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