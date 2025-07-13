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Йоахим Лёв может возглавить сборную Узбекистана

Дата публикации: 13-07-2025 23:38

Йоахим Лёв может вернуться к тренерской деятельности. 65-летний специалист, известный по работе со сборной Германии, рассматривает предложение от Федерации футбола Узбекистана. Такой информацией располагает Championat.Asia.

Согласно источнику, в случае назначения Лёва, Тимур Кападзе, который сейчас возглавляет узбекскую национальную команду, перейдет на должность ассистента главного тренера.

Примечательно, что назначение именитого немца может совпасть с историческим для Узбекистана выступлением на ЧМ-2026 – «белые волки» впервые пробились в финальную часть мирового первенства.

Лёв руководил «бундестим» на протяжении 15 лет (с 2006 по 2021 год), добившись с ней ряда крупных достижений: победы на чемпионате мира-2014 и Кубке конфедераций-2017. После того, как Йоахим покинул сборную, он больше не тренировал.

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