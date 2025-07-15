Йоахим Лёв может стать главным тренером сборной Узбекистана

Дата публикации: 15-07-2025 11:08

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить национальную команду Узбекистана, которая впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира. По информации источников, Футбольная ассоциация Узбекистана уже начала переговоры с именитым специалистом, и стороны находятся в активной стадии обсуждений.

Если переговоры завершатся успешно и Лёв примет предложение, нынешний наставник сборной Тимур Кападзе, под руководством которого Узбекистан добился исторического достижения, не покинет команду, а станет частью тренерского штаба немецкого специалиста. Такой шаг может обеспечить необходимую преемственность и помочь Лёву быстрее адаптироваться к новой футбольной среде.

Йоахим Лёв — один из самых авторитетных тренеров современности. Он возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год и за это время добился с ней значительных успехов. Под его руководством команда завоевала титул чемпионов мира в 2014 году, трижды доходила до полуфиналов крупных турниров, а в 2017 году выиграла Кубок конфедераций, несмотря на то, что выступала молодёжным составом.

Назначение Лёва может стать мощным импульсом для дальнейшего развития футбола в Узбекистане. Команда уже сделала громкий шаг, пробившись на мундиаль, а приглашение столь опытного специалиста способно значительно усилить её позиции перед выступлением на мировой арене. Для самого Лёва это может стать новым вызовом — впервые в карьере он может возглавить сборную за пределами Европы и вновь попробовать себя в роли главного тренера после трёхлетнего перерыва.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.