Официально: Лука Модрич стал игроком "Милана"

Дата публикации: 15-07-2025 11:11

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич официально продолжит карьеру в итальянской Серии А. Опытный футболист подписал контракт с "Миланом", который рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год. В составе "россонери" Модрич будет выступать под 14-м номером.

Переход в стан миланского гранда станет новым этапом в выдающейся карьере Модрича, который на протяжении 13 лет защищал цвета мадридского "Реала". За это время он стал одним из символов "сливочных", выиграв с клубом множество престижных трофеев. Наиболее значимыми достижениями стали шесть титулов победителя Лиги чемпионов — показатель, которым может похвастаться лишь узкий круг легенд мирового футбола.

Легендарный полузащитник покинет мадридский клуб после завершения клубного чемпионата мира, который станет для него последним турниром в составе "Реала". Этот шаг знаменует окончание целой эпохи — болельщики по всему миру привыкли видеть хорвата в белой футболке, где он долгие годы демонстрировал высокий уровень игры, мастерство паса и потрясающее видение поля.

Выбор в пользу "Милана" не случаен: итальянский клуб активно формирует амбициозный проект, нацеленный на возвращение к вершинам как на национальном, так и на международном уровне. Руководство "россонери" рассчитывает, что Модрич не только усилит центральную зону поля, но и станет наставником для молодых игроков, передавая им свой богатейший опыт.

Переезд в Серию А станет для Модрича новым вызовом, но с его футбольным интеллектом, лидерскими качествами и отличной физической подготовкой он способен стать ключевой фигурой и в Италии. Сам футболист, по информации из клубных источников, полон мотивации и рад возможности попробовать свои силы в ещё одном топ-чемпионате.

Таким образом, Лука Модрич не завершает карьеру, а продолжает её на высоком уровне, принимая новый вызов от легендарного "Милана". Болельщиков "россонери" ждёт возможность увидеть в своём составе одного из величайших полузащитников XXI века.