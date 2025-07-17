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«Наполи» передумал покупать Нуньеса, выбрав альтернативный вариант

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

«Наполи» официально уведомил «Ливерпуль» о прекращении переговоров по трансферу уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса. По данным известного журналиста Фабрицио Романо, вместо этого «партенопейцы» решили заполучить Лоренцо Лукку из «Удинезе».

Несмотря на готовность самого футболиста сменить АПЛ на Серию А, руководство «Наполи» сочло запрашиваемую «мерсисайдцами» сумму в 60 млн евро за переход Нуньеса чрезмерной. Вместо него команда усилит атаку более доступным по цене итальянским форвардом. Лукка будет арендован за 9 миллионов евро с последующим выкупом за € 26 млн.

Параллельно с этим появилась информация о заинтересованности саудовских клубов в услугах уругвайца. Ранее СМИ сообщали, что неаполитанцы предлагали за Дарвина 54,5 млн евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Лукка поучаствовал в 36 матчах, записав на свой счет 14 голов и 2 голевые передачи. Его соглашение с «Удинезе» рассчитано до 2028 года, а текущая трансферная стоимость оценивается в 22 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

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