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«Ливерпуль» готов выложить до 140 млн евро за Исака

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

«Ливерпуль» проявляет серьезный интерес к центрфорварду «Ньюкасла» Александру Исаку и готов заплатить за его трансфер до € 140 млн. Такой информацией поделился авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своем аккаунте в социальной сети «X».

Однако официальное предложение от «Ливерпуля» последует, только если «сороки» пересмотрят свою позицию по игроку. Ранее клубы провели предварительные переговоры, в ходе которых в «Ньюкасле» заявили, что не планируют отпускать своего ключевого бомбардира.

Исак защищает цвета клуба АПЛ с лета 2022 года. По итогам сезона-24/25 в активе шведа 42 сыгранных матча с 27 голами и шестью результативными пасами.

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают 25-летнего футболиста в 120 миллионов евро. Трудовое соглашение Александера с «Ньюкаслом» действует до конца июня 2028 года.

Напомним, в текущую трансферную кампанию состав команды Арне Слота пополнил атакующий полузащитник Флориан Виртц («Байер»). По разным оценкам, стоимость сделки без учета бонусов составила 125 млн евро.

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