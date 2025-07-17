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Источник: Файзуллаев переходит из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир» за € 7 млн

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Журналист Осман Алтунтерим утверждает, что карьера футболиста ЦСКА Аббосбека Файзулаева продолжится в Турции. Следующим клубом 21-летнего полузащитника станет «Истанбул Башакшехир». Сумма сделки составит 7 млн евро.

К слову, этим летом команда из Стамбула укрепила свой состав нападающим «Ромы» Эльдором Шомуродовым, вместе с которым 21-й номер «армейцев» выступает за сборную Узбекистана.

Файзулаев оказался в ЦСКА в летнее трансферное окно 2023 года, перейдя из «Пахтакора» за 500 тыс евро. С тех пор он выходил на поле 72 раза, отметившись 8 забитыми мячами и 22 ассистами.

В футболке столичного клуба хавбек стал бронзовым призером РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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