Источник: Файзуллаев переходит из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир» за € 7 млн

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Журналист Осман Алтунтерим утверждает, что карьера футболиста ЦСКА Аббосбека Файзулаева продолжится в Турции. Следующим клубом 21-летнего полузащитника станет «Истанбул Башакшехир». Сумма сделки составит 7 млн евро.



К слову, этим летом команда из Стамбула укрепила свой состав нападающим «Ромы» Эльдором Шомуродовым, вместе с которым 21-й номер «армейцев» выступает за сборную Узбекистана.



Файзулаев оказался в ЦСКА в летнее трансферное окно 2023 года, перейдя из «Пахтакора» за 500 тыс евро. С тех пор он выходил на поле 72 раза, отметившись 8 забитыми мячами и 22 ассистами.



В футболке столичного клуба хавбек стал бронзовым призером РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.