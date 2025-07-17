«Динамо» хочет купить вингера «Маккаби» Патати

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Московское «Динамо» активно работает над подписанием бразильского флангового нападающего Уэсли Патати, который в данный момент выступает за «Маккаби» из Тель-Авива.



По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб стремится завершить сделку в ближайшее время, однако израильская сторона намерена сначала задействовать игрока в квалификации Лиги чемпионов и только потом отпустить его. Матчи 2-го раунда против «Пафоса» запланированы на 22 и 29 июля.



Константин Алексеев, руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса», прокомментировал слухи о трансфере.



«Пока я не располагаю ни подтверждением, ни опровержением этой информации. Однако мой израильский коллега Эли Швидлер поделился некоторыми деталями. В местных СМИ фамилию футболиста произносят как Патачи. «Маккаби» запросит за него минимум 7-8 млн евро, ведь команда и без того потеряла ряд важных игроков, а 21-летний бразилец остается одной из ключевых фигур в составе», - сказал Алексеев.



По ходу прошлого сезона Уэсли был задействован в 39 встречах в различных турнирах. В них вингер записал на свой счет пять мячей и три голевые передачи.



Рыночный ценник на Патати равняется 2,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).