12:47 ()
Свернуть список

«Интер» может купить Лукмана за € 40 млн

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Центрфорвард «Аталанты» Адемола Лукман может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Так, известный инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что миланский «Интер» нацелен на покупку 27-летнего исполнителя. Переговоры с самим футболистом уже успели дать положительный результат, и теперь дело за соглашением с его нынешней командой.

«Нерадзурри» оценивают Лукмана в 40 000 000 евро – именно такая сумма будет предложена «бергамаскам». По версии «Transfermarkt», он стоит минимум 60 млн евро.

В прошлом сезоне нападающий наиграл 40 официальных матчей на клубном уровне, заработав в них 27 баллов по системе «гол+пас» (20+7).

Добавим, что с марта 2022-го Адемола вызывается в сборную Нигерии, где он успел провести 29 встреч, забить восемь мячей и сделать пять голевых передач.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close