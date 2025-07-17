«Интер» может купить Лукмана за € 40 млн

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Центрфорвард «Аталанты» Адемола Лукман может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.



Так, известный инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что миланский «Интер» нацелен на покупку 27-летнего исполнителя. Переговоры с самим футболистом уже успели дать положительный результат, и теперь дело за соглашением с его нынешней командой.



«Нерадзурри» оценивают Лукмана в 40 000 000 евро – именно такая сумма будет предложена «бергамаскам». По версии «Transfermarkt», он стоит минимум 60 млн евро.



В прошлом сезоне нападающий наиграл 40 официальных матчей на клубном уровне, заработав в них 27 баллов по системе «гол+пас» (20+7).



Добавим, что с марта 2022-го Адемола вызывается в сборную Нигерии, где он успел провести 29 встреч, забить восемь мячей и сделать пять голевых передач.