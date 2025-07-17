«МЮ» и «Брентфорд» не могут договориться о стоимости трансфера Мбемо

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Английская пресса сообщает о проблемах в переговорном процессе между «МЮ» и «Брентфордом» по вопросу трансфера нападающего Брайана Мбемо. По версии «The Guardian», клубы не смогли договориться о сумме сделки, что привело к охлаждению интереса «красных дьяволов».



Ранее «Брентфорд» отверг предложение «Юнайтед» в размере 62 500 000 фунтов, настаивая на 65 миллионах. Теперь же лондонцы пересмотрели запрос и подняли планку почти до £ 70 млн, в то время как «манкунианцы» не готовы перешагнуть отметку в 65 млн.



В Манчестере решили не форсировать события. В свою очередь, представители «пчёл» не испытывают давления: контракт Мбемо актуален до лета 2026 года, но у клуба есть опция пролонгации договора еще на 12 месяцев.



В завершившемся сезоне 25-летний камерунский форвард поучаствовал в 42 матчах во всех соревнованиях, став автором 20 голов и 9 ассистов.



По оценкам аналитиков веб-ресурса «Transfermarkt», ориентировочный ценник на Мбемо составляет 47,7 млн фунтов, что существенно ниже запрашиваемой суммы.