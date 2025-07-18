Игрок «Ман Юнайтед» может продолжить карьеру в Италии

Дата публикации: 18-07-2025 10:39

По данным «Sky Sport Italia», английский вингер Маркус Рэшфорд рассматривает вариант перехода в «Ювентус». Представители туринского клуба уже провели предварительные консультации с 27-летним футболистом, который в последнее время играл в «Астон Вилле» на условиях аренды.



Ранее ходили слухи, что Рэшфорд близок к соглашению с «Барселоной», отклонив более выгодные финансовые условия от саудовского клуба. Однако каталонцы пока не могут официально оформить трансфер из-за необходимости балансировки зарплатного фонда в соответствии с финансовым «fair play».



В прошедшем сезоне англичанин принял участие в 41 матче, отметившись 11 голами и 9 результативными передачами.



Рыночная стоимость Рэшфорда составляет 50 миллионов евро. («Transfermarkt»).