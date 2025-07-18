«ПСЖ» намерен понизить зарплату Доннарумме при продлении контракта

Дата публикации: 18-07-2025 10:39

«Пари Сен-Жермен» ведет переговоры с основным стражем ворот Джанлуиджи Доннаруммой насчет продления соглашения. По данным инсайдера Николо Скиры, опубликованным в «X», руководство чемпиона Франции предложило итальянскому футболисту заключить новый договор, но с понижением оклада.



В настоящее время контракт Доннаруммы действует до конца сезона-25/26, и его годовая зарплата составляет € 12 млн. Однако руководство «красно-синих» намерено уменьшить эту сумму. Несмотря на отсутствие согласия сторон, сам кипер не стремится покидать Париж и хочет продолжить выступления за команду Луиса Энрике.



Тем временем вокруг представителя сборной Италии сохраняется серьёзный интерес со стороны ведущих европейских клубов. По последним данным, «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария» вступили в борьбу за его трансфер, присоединившись к ранее заинтересованному «Челси».



Стоимость 26-летнего Джанлуиджи оценивается в 40 000 000 евро, согласно данным «Трансфермаркт».



В прошедшем сезоне на счету Доннаруммы 47 встреч, в которых он пропустил 43 мяча и 17 раз сохранил свои ворота «сухими».