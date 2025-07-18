«Наполи» купил на замену Кварацхелии вингера сборной Нидерландов

Дата публикации: 18-07-2025 10:39

«Наполи» официально подтвердил подписание контракта с вингером ПСВ и национальной сборной Нидерландов Ноа Лангом.



Соглашение с 26-летним игроком заключено сроком на 5 лет. Сумма сделки – 25 миллионов евро без учета возможных бонусных выплат. Дополнительно клуб из Эйндховена может рассчитывать на 10% от следующей перепродажи футболиста.



По данным авторитетного инсайдера Маттео Моретто, в составе неаполитанцев Ланг будет получать примерно 2,8 миллиона евро чистыми в год.



Основным амплуа Ноа является позиция левого крайнего нападающего. В «Наполи» он призван закрыть брешь, образовавшуюся после ухода Хвичи Кварацхелии, перебравшегося в январе в «ПСЖ» за 70 000 000 евро.



Ланг пополнил состав ПСВ в 2023 году. Его трансфер из «Брюгге» обошелся «красно-белым» в € 12,5 млн. В завершившемся сезоне голландец был задействован в 44 поединках, в которых ему удалось набрать 26 результативных баллов по системе «гол+пас» (14+12).



За национальную команду Ноа сыграл 14 матчей, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.