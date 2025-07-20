Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира во второй раз: обзор боя

Дата публикации: 20-07-2025 00:58

На переполненном стадионе «Уэмбли» в Лондоне 20 июля 2025 года состоялся реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа — бой, который с самого начала рассматривался как ключевое событие в супертяжёлом весе. На кону стояли сразу все главные чемпионские пояса: WBC, WBA, WBO, IBO, а также титул IBF, принадлежащий на тот момент британцу. Усик, которому исполнилось 38 лет, доказал, что возраст — лишь цифра, и одержал убедительную победу, отправив Дюбуа в нокаут в пятом раунде.

Это был не просто бой за титулы — это был бой за историю. Усик стал первым в истории боксёром, которому удалось дважды стать абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, закрепив свой легендарный статус и продемонстрировав, что по-прежнему остаётся лучшим тяжеловесом планеты.

🔍 Ход боя

Раунд 1:

С самого начала бой пошёл в спокойном, осторожном темпе. Боксеры начали с разведки. Дюбуа попытался занять центр ринга и работать джебом, время от времени навязывая инициативу. Однако Усик не стал ввязываться в открытую рубку. Он двигался на ногах, изучая соперника, и, когда представилась возможность, точно пробил дважды слева, чем сразу показал, что готов к обострению в нужный момент.

Раунд 2:

Британец продолжал действовать первым номером, но его атаки были малоэффективными — удары проходили мимо цели. Усик, словно опытный шахматист, уходил от опасности, нырял под размашистыми атаками Дюбуа и выцеливал моменты для точечного ответа. В концовке раунда украинец снова попал слева — это был чёткий сигнал, что он полностью контролирует ритм боя.

Раунд 3:

Старт третьей трёхминутки выдался более активным. Дюбуа пошёл в прессинг, стараясь оказывать давление. Он действовал агрессивно, но это стоило ему значительных энергетических затрат. Усик же поймал момент и провёл отличную контратаку, которой буквально проверил на прочность подбородок соперника. Этот эпизод заставил Дюбуа действовать осторожнее.

Раунд 4:

Темп в раунде несколько снизился. Оба бойца сосредоточились на джебах и защите. Заметно было, что Усик не спешит, а выжидает нужный момент. При этом Дюбуа вновь попытался ударить по корпусу ниже пояса, вызвав недовольство угла украинца — в первом бою подобный эпизод уже становился поводом для споров. Однако рефери ограничился предупреждением, а Усик остался сосредоточенным.

Раунд 5 — решающий:

Ключевой эпизод всего боя случился именно в пятом раунде. Дюбуа вновь попытался прижать Усика к канатам, как делал ранее, но теперь попал в ловушку. Александр, действуя молниеносно, пробил несколько точных ударов и отправил соперника в нокдаун. Британец сумел подняться, но был заметно потрясён. Усик, чувствуя момент, хладнокровно провёл ещё одну серию и окончательно добил оппонента мощным ударом, после которого рефери остановил бой.

Технический нокаут в пятом раунде — и Александр Усик вновь абсолютный чемпион мира.

📊 Цифры и факты

Рекорд Усика: 24 победы (15 нокаутов), 0 поражений

Рекорд Дюбуа: 22 победы (21 нокаут), 3 поражения

Метод победы: Технический нокаут, 5-й раунд

Место боя: Стадион «Уэмбли», Лондон

Титулы на кону: WBA, WBC, WBO, IBO, IBF (все в супертяжёлом весе)

👑 Что означает эта победа

Усик стал вторым в истории абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе в эпоху четырёх поясов (после Тайсона Фьюри) и первым, кто добился этого дважды, ведь ранее он уже владел всеми титулами в первом тяжёлом весе. Это достижение без преувеличения историческое.

Украинец продемонстрировал идеальное сочетание тактики, силы, психологической устойчивости и физической формы. Его контроль над ситуацией, способность выжидать и выбирать идеальный момент для атаки — это верх боксерского мастерства. Несмотря на возраст, Усик не только не теряет хватки, но, похоже, становится только лучше.

🤔 Что дальше

Теперь, когда Усик снова собрал все титулы, интерес вызывает вопрос: кто следующий? Возможен третий бой с Тайсоном Фьюри, если тот вернется на ринг. Также остаются потенциальные поединки с Энтони Джошуа или молодыми претендентами вроде Джареда Андерсона. Тем временем, Усик может взять паузу, чтобы восстановиться и оценить ситуацию на вершине супертяжёлого веса.

Для Даниэля Дюбуа это второе поражение от Усика и третье в карьере. Тем не менее, его мощь, возраст (27 лет) и опыт боёв против элиты оставляют за ним шансы на возвращение. Он всё ещё опасен и может в будущем вернуться в титульную гонку.

✅ Итог

Александр Усик в очередной раз подтвердил свой статус легенды. Уверенная победа нокаутом в пятом раунде над молодым, физически мощным Дюбуа стала не просто реваншем — она стала утверждением украинца как великого чемпиона современности. Усик — это боксер, который объединяет эпохи, дисциплины и стили, и продолжает писать историю мирового бокса.