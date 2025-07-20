"Ливерпуль" близок к покупке Юго Экитике из "Айнтрахта".

Дата публикации: 20-07-2025 23:12

"Ливерпуль" находится на финальной стадии переговоров по трансферу нападающего Юго Экитике из франкфуртского "Айнтрахта". По информации журналиста Флориана Плеттенберга, английский клуб уже отправил немецкой стороне второе официальное предложение. При этом все детали личного контракта между игроком и "Ливерпулем" уже согласованы.

Экитике, ранее выступавший за "Пари Сен-Жермен" и перешедший в "Айнтрахт" только в начале этого года, быстро привлёк внимание европейских топ-клубов. В "Ливерпуле" видят в нём перспективное усиление атакующей линии. Французский форвард обладает отличными физическими данными, скоростью и техникой, что делает его универсальным нападающим, способным сыграть как на острие атаки, так и на флангах.

Если трансфер состоится, сделка может стать самой крупной продажей в истории "Айнтрахта". Ранее клуб из Франкфурта получил рекордные 95 миллионов евро от "ПСЖ" за Рандаля Коло-Муани. Ожидается, что сумма за Экитике может приблизиться к этой отметке или даже превзойти её, учитывая интерес со стороны других клубов и возраст игрока.

Для "Ливерпуля" это приобретение станет одним из ключевых в летнее трансферное окно. Руководство клуба стремится обновить состав и укрепить конкуренцию в атаке после ухода ряда игроков и перехода к новой философии под руководством нового тренера.