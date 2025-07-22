Федерико Кьеза может перейти в Атланту

Дата публикации: 22-07-2025 15:50

Федерико Кьеза может сменить клуб в ближайшее время. По данным издания SportItalia, 27-летний итальянский вингер не входит в планы нового главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Специалист не включил Кьезу в заявку команды на предсезонный сбор, что стало явным сигналом о возможном скором уходе игрока с «Энфилда».

Ситуация складывается таким образом, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Кьезы может стать возвращение в Серию А — интерес к нему проявляет «Аталанта». Клуб из Бергамо ищет замену для Адемолы Лукмана, который, по слухам, близок к переходу в миланский «Интер». В качестве потенциальной альтернативы тренерский штаб рассматривает именно Кьезу, обладающего схожими игровыми характеристиками и опытом выступлений на высоком уровне.

Согласно источнику, «Аталанта» готова выложить за футболиста около 12 миллионов евро — сумма, эквивалентная той, что «Ливерпуль» заплатил «Ювентусу» прошлым летом. Стороны уже находятся в стадии обсуждения условий трансфера, и сделка может быть завершена в течение ближайших недель, если все пойдет по плану.

Действующий контракт Кьезы с английским клубом рассчитан до лета 2028 года, однако обе стороны готовы рассмотреть предложения, которые позволят футболисту получить больше игровой практики. В минувшем сезоне он не смог закрепиться в основе «Ливерпуля» и выходил на поле лишь эпизодически. Всего за весь сезон он провёл 466 минут в 14 матчах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Очевидно, что такой объем игровой практики не соответствует амбициям игрока, привыкшего быть ключевой фигурой на поле.

Федерико Кьеза перешёл в «Ливерпуль» в 2024 году, когда клуб решил усилить атакующую линию за счет опытного и универсального футболиста, способного действовать как на фланге, так и в центре. Однако адаптация в английском футболе не прошла так гладко, как ожидалось. Конкуренция в составе, травмы и смена тренерского штаба повлияли на его положение в команде.

Возвращение в Серию А и выступления за «Аталанту» могут дать Кьезе новый импульс в карьере. В Бергамо он наверняка получит больше шансов проявить себя, особенно с учетом активной ротации и атакующего стиля игры команды. К тому же, возможный переход Лукмана открывает прямую вакансию в стартовом составе, а тренер Джан Пьеро Гасперини известен своей способностью раскрывать потенциал атакующих игроков.

Таким образом, трансфер Кьезы в «Аталанту» выглядит логичным шагом для всех сторон: «Ливерпуль» освобождает место в составе и возвращает вложенные средства, «Аталанта» получает качественное усиление, а сам футболист — шанс перезапустить карьеру в комфортной для себя обстановке.