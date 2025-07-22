Ювентус остановил переговоры по поводу перехода Джейдона Санчо

Дата публикации: 22-07-2025 15:52

Переговоры между туринским «Ювентусом» и английским «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного перехода Джейдона Санчо временно приостановлены. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Причина заморозки сделки кроется в желании итальянского клуба сначала избавиться от избытка игроков на флангах атаки, чтобы освободить место в составе и сбалансировать финансовую сторону трансфера.

После недавнего подписания португальского вингера Франсишку Консейсана, руководство «Ювентуса» активно работает над уменьшением конкуренции на флангах. По информации источника, клуб выставил на трансфер сразу троих крайних атакующих игроков: Николаса Гонсалеса, Самюэля Мбангулу и Тимоти Веа. Именно уход одного из них должен стать ключом к возвращению к обсуждению сделки по Санчо.

Ближе всех к смене команды сейчас находится американский футболист Тимоти Веа. Французский «Марсель» уже достиг с ним устной договоренности по условиям личного контракта. Однако официального предложения в адрес «Ювентуса» пока не поступило. Помимо французского клуба, интерес к Веа проявляют также несколько представителей английской Премьер-лиги. Туринский клуб рассчитывает выручить за американца от 20 до 22 миллионов евро. Именно эти средства должны стать основой для дальнейших шагов по приобретению Санчо.

Пока руководство «Ювентуса» занято разгрузкой состава, возможный переход Санчо остается в режиме ожидания. Английский вингер, напомним, в прошлом сезоне выступал на правах аренды за лондонский «Челси», проведя за команду 42 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Несмотря на довольно противоречивую карьеру в Манчестере, футболист по-прежнему вызывает интерес со стороны ведущих европейских клубов, а его опыт и уровень игры могут серьезно усилить атаку «бьянконери».

Интересно, что возможный дебют Санчо в составе «Ювентуса» может прийтись на символичный матч — 10 августа против дортмундской «Боруссии», команды, где англичанин провел самые яркие годы своей карьеры. Именно в немецком клубе он заявил о себе на международной арене, завоевав признание за креативность, технику и нестандартные решения на фланге.

Судьба Санчо в ближайшие недели будет напрямую зависеть от успешности туринцев в реализации нынешних игроков. Если «Ювентусу» удастся продать хотя бы одного из лишних вингеров — особенно Веа — переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Санчо могут быть возобновлены уже в начале августа. Сам футболист, по слухам, положительно относится к перспективе переезда в Италию, где у него будет шанс перезапустить карьеру и вновь выйти на стабильный уровень игры.

Таким образом, ситуация вокруг возможного перехода Джейдона Санчо в «Ювентус» остается напряжённой, но далеко не закрытой. Ключ к трансферу — в руках самих туринцев, которым предстоит ускорить процесс расставания с нынешними фланговыми исполнителями.