ПСЖ готовит улучшенное предложение по Илье Забарному

Дата публикации: 22-07-2025 15:55

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный близок к смене клуба. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, французский гранд «Пари Сен-Жермен» готовит обновленное предложение по трансферу 22-летнего футболиста. По информации источника, еще в июне между Забарным и ПСЖ была достигнута устная договоренность об условиях возможного перехода. Теперь парижане намерены активизировать переговоры с «Борнмутом», чтобы продвинуться в заключении сделки.

Французский клуб давно следит за развитием украинского таланта. Минувший сезон в АПЛ стал для Забарного серьезной ступенью в карьере — защитник провел ряд сильных матчей, продемонстрировав высокий уровень игры против топовых соперников английского чемпионата. Его стабильность, зрелость в обороне и уверенность на мяче сделали его одним из ключевых игроков «Борнмута» и заметной фигурой на трансферном рынке.

Парижане видят в Забарном потенциальное усиление линии обороны, которая требует перестройки после ухода нескольких игроков и травм. Украинец подходит ПСЖ по возрасту, игровому профилю и уровню универсальности. Он может действовать как в центре защиты, так и при необходимости смещаться правее, что особенно ценится в тактической системе нового тренерского штаба.

Несмотря на появлявшиеся слухи о возможном интересе со стороны других клубов — в частности, «Тоттенхэма», — никаких активных переговоров между лондонцами и «Борнмутом» по поводу Забарного на данный момент не ведется. Все внимание сосредоточено на инициативе ПСЖ, который готов вступить в новую фазу переговоров и добиться трансфера в ближайшие недели.

Контракт Забарного с «Борнмутом» рассчитан до 2028 года, и клуб не горит желанием расставаться с одним из своих лучших защитников. Однако заинтересованность со стороны ПСЖ и готовность игрока к переходу могут повлиять на позицию английского клуба. Финансовые возможности парижан также дают им весомое преимущество в переговорах — ПСЖ готов предложить условия, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Для самого Забарного переход в Париж стал бы логическим шагом вперед. Игра за амбициозный клуб, регулярно участвующий в Лиге чемпионов, дала бы украинцу новый опыт и позволила закрепиться на уровне европейской элиты. Кроме того, трансфер в ПСЖ укрепил бы его позиции в национальной сборной, где он уже давно является основным игроком обороны.

Таким образом, развитие ситуации вокруг Ильи Забарного стоит ожидать в ближайшее время. ПСЖ настроен решительно, и если стороны найдут компромисс по сумме трансфера, украинский защитник может стать новым приобретением парижан уже до конца летнего трансферного окна.