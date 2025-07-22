Виктор Декереш в очередной раз отклонил предложение Манчестер Юнайтед

Дата публикации: 22-07-2025 15:58

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш вновь отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», продолжая настаивать на переходе в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, английский гранд предпринял очередную попытку заполучить 26-летнего шведского форварда, действуя через посредников, имеющих связи с португальским клубом. Однако сам Дьекереш дал четко понять, что рассматривает только один вариант — переезд на «Эмирейтс».

Руководство «Юнайтед» не теряет надежды усилить атакующую линию, но игрок остается непреклонным в своем выборе. Лондонский «Арсенал» давно находится в числе главных претендентов на Дьекереша, и именно к «канонирам» футболист хочет присоединиться в летнее трансферное окно. Отмечается, что ранее даже появилась информация о его временном отъезде из расположения «Спортинга» — якобы для подготовки к подписанию контракта с «Арсеналом». Однако португальский клуб заблокировал сделку, настаивая на выплате полной суммы отступных, которая составляет не менее 80 миллионов евро.

В «Спортинге» швед выступает лишь с прошлого сезона, но уже стал настоящим героем для болельщиков. Его статистика поражает: в 52 матчах во всех турнирах он отметился 54 забитыми мячами и отдал 13 голевых передач. Такая феноменальная результативность не только сделала Дьекереша одним из лучших нападающих Европы по итогам сезона, но и помогла лиссабонскому клубу завоевать золотой дубль — чемпионство и Кубок Португалии.

Контракт шведского центрфорварда с «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года, и клуб не испытывает острой необходимости расставаться со своим лидером. Однако, учитывая высокую заинтересованность «Арсенала» и желание самого игрока сменить клубную прописку, развитие событий может ускориться. В «Арсенале» видят в Дьекереше того самого «завершающего нападающего», которого не хватало команде в прошедшем сезоне.

Для «Манчестер Юнайтед» отказ форварда — очередной удар в трансферной кампании. Клуб испытывает явные трудности с привлечением элитных игроков, особенно на фоне нестабильных результатов последних лет. В то время как «Арсенал» под руководством Микеля Артеты демонстрирует последовательность и серьезные амбиции, что, по всей видимости, и повлияло на решение шведского голеадора.

Таким образом, ситуация вокруг Дьекереша продолжает оставаться напряженной. «Спортинг» требует значительную сумму, «Арсенал» ищет пути договориться, а игрок твердо стоит на своем: он хочет играть именно за лондонский клуб. Если стороны сумеют преодолеть финансовые разногласия, трансфер может быть оформлен уже в ближайшие недели.