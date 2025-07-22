Челси отклонил предложения от нескольких клубов по поводу трансфера нападающего Марка Гую

Дата публикации: 22-07-2025 16:00

Лондонский "Челси" отклонил несколько предложений от различных клубов, заинтересованных в полноценном трансфере 19-летнего испанского нападающего Марка Гую. Как сообщает авторитетное издание The Athletic, руководство "синих" не планирует расставаться с перспективным футболистом и рассматривает возможность его временного перехода в аренду. Приоритет отдается вариантам внутри Англии — в клубы Премьер-лиги или Чемпионшипа, где молодой игрок сможет получать регулярную игровую практику и продолжать прогрессировать.

Гую перебрался в Лондон летом 2024 года из молодежной академии "Барселоны", которая славится своей продуктивной системой подготовки. Сумма сделки составила порядка 6 миллионов евро. Уже в своем дебютном сезоне за "Челси" испанец провел 12 матчей, отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом. Несмотря на ограниченное игровое время, он оставил положительное впечатление, подтвердив свой высокий потенциал и способности адаптироваться к более жесткому и динамичному английскому футболу.

Руководство "Челси" рассматривает Гую как важную часть долгосрочной стратегии клуба и не желает расставаться с ним насовсем. Отказ от постоянного трансфера объясняется стремлением не упустить контроль над развитием игрока, которому прочат большое будущее. Клуб заинтересован в том, чтобы талантливый форвард получал как можно больше игровой практики на высоком уровне, но при этом находился в зоне внимания тренерского штаба.

В числе возможных клубов, куда Гую может отправиться на правах аренды, упоминаются команды из АПЛ, такие как "Брайтон" и "Вест Хэм". Обе команды известны своей работой с молодыми игроками и могли бы предоставить необходимую игровую нагрузку для дальнейшего роста испанца. Также рассматриваются и коллективы из Чемпионшипа — второго по значимости дивизиона английского футбола, где многие футболисты в прошлом успешно проходили этап адаптации к взрослому футболу.

Стоит отметить, что интерес к Гую проявляют не только английские, но и иностранные клубы, однако "Челси" предпочитает, чтобы его развитие продолжалось в условиях, максимально приближенных к основному составу лондонцев — как в плане стиля игры, так и общего уровня соревнования. Это также поможет в будущем обеспечить более мягкий переход футболиста в основной состав "синих".

Таким образом, в ближайшее время "Челси" намерен окончательно определиться с клубом, где Гую сможет продолжить сезон 2025/26. В приоритете — аренда с гарантированным игровым временем и возможностью вернуться на "Стэмфорд Бридж" уже более зрелым и опытным игроком.