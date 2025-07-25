ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева из «Локомотива» за 900 млн рублей

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

ЦСКА сделал серьезный шаг в трансферной гонке, официально запустив процедуру выкупа Сергея Пиняева из «Локомотива».



По данным инсайдеров, близких к футболисту, «армейцы» готовы выделить на переход талантливого вингера 900 000 000 рублей (примерно 9,8 млн евро) – сумму, соответствующую отступным в его действующем контракте.



Теперь решающее слово за самим игроком: если Сергей примет предложение, «красно-зелёным» не останется ничего другого, кроме как отпустить его в стан ЦСКА.



Пиняев, несмотря на молодой возраст (ему всего 20 лет), уже давно выступает в РПЛ. По итогам прошлой кампании счету крайнего нападающего 38 матчей с 11 забитыми голами и 8 ассистами.



С ноября 2022-го игрок вызывается в сборную России.