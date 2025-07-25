Источник: Рэшфорд перешел в «Барселону»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Маркус Рэшфорд, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», стал игроком «Барселоны». Трансферное соглашение было заключено во вторник, 22 июля. Такой информацией располагает Sport.es.



Согласно условиям сделки, 27-летний вингер перешел в каталонский клуб по арендному договору, который действует до завершения текущего футбольного сезона. При этом в соглашении предусмотрена опция выкупа – испанский гранд сможет сохранить англичанина в своем составе, заплатив 30 млн евро.



Официальный анонс трансфера ожидается в ближайшие часы. Уже известно, что презентация Рэшфорда в качестве нового футболиста «Барсы» состоится 23 июля. Мероприятие пройдет в офисе президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты в присутствии ограниченного круга лиц.



Маркус уже успел познакомиться с командой и провел первое тренировочное занятие под руководством Ханси Флика.