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«Реал» рассчитывает подписать защитника сборной Франции

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Реал» не теряет надежды заполучить французского защитника Вильяма Салиба, выступающего за лондонский «Арсенал».

Согласно сведениям «AS», руководители «галактикос» высоко оценили уровень игры 24-летнего футболиста, особенно его противодействие Килиану Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлого сезона.

Сообщается, что Салиба, контракт которого с «пушкарями» истекает в 2027 году, пока не выразил готовности продлевать соглашение. При этом АПЛ стремится сохранить центрбека до 2032 года.

В сезоне-2024/25 Вильям провел 51 официальный матч, отличившись двумя голами.

Согласно актуальной оценке портала «Трансфермаркт», рыночная цена Салиба равняется 80 миллионам евро.

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