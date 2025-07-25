«Реал» рассчитывает подписать защитника сборной Франции

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Реал» не теряет надежды заполучить французского защитника Вильяма Салиба, выступающего за лондонский «Арсенал».



Согласно сведениям «AS», руководители «галактикос» высоко оценили уровень игры 24-летнего футболиста, особенно его противодействие Килиану Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлого сезона.



Сообщается, что Салиба, контракт которого с «пушкарями» истекает в 2027 году, пока не выразил готовности продлевать соглашение. При этом АПЛ стремится сохранить центрбека до 2032 года.



В сезоне-2024/25 Вильям провел 51 официальный матч, отличившись двумя голами.



Согласно актуальной оценке портала «Трансфермаркт», рыночная цена Салиба равняется 80 миллионам евро.