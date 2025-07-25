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«Ювентус» выкупил Консейсау у «Порту»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Туринский «Ювентус» официально сообщил о переходе португальского вингера Франсишку Консейсау на постоянной основе. Игрок, выступавший за клуб на правах аренды из «Порту», подписал долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2030 года.

«Transfermarkt» рапортует, что сумма сделки составила 32 000 000 евро.

22-летний футболист – воспитанник академии лиссабонского «Спортинга». Помимо «Порту», он также играл за нидерландский «Аякс», а сейчас окончательно закрепился в составе «старой синьоры».

За национальную команду Португалии Франсишку провел девять матчей и отметился двумя забитыми голами.

В минувшей кампании 22-летний португалец стал важным элементом атакующих построений «Юве», приняв участие в 40 встречах. На его счету 7 голов и 6 ассистов.

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