СМИ: «Спартак» планирует выкупить Пальцева за € 4−5 млн

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Футболист «Динамо» (Махачкала) Валентин Пальцев близок к тому, чтобы уйти на повышение. Возможность приобретения 24-летнего центрдефа рассматривает «Спартак».



По данным «Чемпионата», клубы ведут переговоры, потенциальная сделка оценивается в 4-5 млн евро.



Пальцевым всерьез интересуется наставник «красно-белых» Деян Станкович. Однако конкуренцию «Спартаку» могут составить и другие клубы РПЛ. Ранее «Краснодар» уже направлял предложение на сумму 1,5 миллиона евро, но оно не устроило боссов махачкалинцев.



Пальцев начинал карьеру в подмосковном «Спартаке» из Богородска, затем выступал за команды второго дивизиона. До Премьер-лиги защитник добрался лишь в 2024 году, подписав контракт со своей нынешней командой.



В дебютном сезоне на высшем уровне Валентин поучаствовал в 34 поединках, отметившись одним результативным пасом.



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают россиянина в 2,5 миллиона евро.