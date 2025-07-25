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СМИ: «Спартак» планирует выкупить Пальцева за € 4−5 млн

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Футболист «Динамо» (Махачкала) Валентин Пальцев близок к тому, чтобы уйти на повышение. Возможность приобретения 24-летнего центрдефа рассматривает «Спартак».

По данным «Чемпионата», клубы ведут переговоры, потенциальная сделка оценивается в 4-5 млн евро.

Пальцевым всерьез интересуется наставник «красно-белых» Деян Станкович. Однако конкуренцию «Спартаку» могут составить и другие клубы РПЛ. Ранее «Краснодар» уже направлял предложение на сумму 1,5 миллиона евро, но оно не устроило боссов махачкалинцев.

Пальцев начинал карьеру в подмосковном «Спартаке» из Богородска, затем выступал за команды второго дивизиона. До Премьер-лиги защитник добрался лишь в 2024 году, подписав контракт со своей нынешней командой.

В дебютном сезоне на высшем уровне Валентин поучаствовал в 34 поединках, отметившись одним результативным пасом.

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают россиянина в 2,5 миллиона евро.

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