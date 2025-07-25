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«Челси» может включить в сделку по Роджерсу трех футболистов

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Морган Роджерс из «Астон Виллы» стал приоритетной целью «Челси» на летнее трансферное окно.

Согласно сведениям «CaughtOffside», клуб из Лондона готов предложить бирмингемцам вариант сделки с включением игроков и дополнительной компенсации, чтобы снизить финальную стоимость перехода.

Требования «Астон Виллы» за 22-летнего полузащитника сборной Англии варьируются в районе 75-80 млн евро. В качестве потенциальных «разменных» фигур «синие» рассматривают Чалобу, Адарабиойо и Бадьяшиля.

В прошлом сезоне Роджерс проявил себя как один из ключевых игроков «львов». С учетом всех турниров он принял участие в 54 встречах, где набрал 29 результативных баллов по системе «гол+пас» (14+15). Атакующий хавбек связан контрактными обязательствами с клубом до 2030 года.

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