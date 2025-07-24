Официально: «Атлетико» завершил трансфер олимпийского чемпиона

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

«Атлетико» посредством официального сайта объявил о заключении контракта с Марком Пубилем. Правый защитник, ранее выступавший за «Альмерию», прошел все необходимые медицинские тесты и поставил подпись под соглашением с мадридским клубом сроком на 5 лет.



СМИ утверждают, что «матрасники» выложили за него 16 миллионов евро.



22-летний испанец имеет опыт выступлений в молодежной сборной (U-21). В ее составе он принял участие на Евро-2025. Кроме того, Марк был частью олимпийской команды, которая триумфально выиграла золотые медали на играх в Париже.



Сообщается, что сразу после оформления трудового договора Пубиль отправился в Лос-Анджелес-де-Сан-Рафаэль, где «матрасники» готовятся к предстоящему сезону.



В «Альмерии» фулбек оказался в 2023 году, после перехода из «Леванте» за 7,75 млн евро. По ходу сезона-24/25 футболист был задействован в 36 матчах Ла Лиги 2 (1 забитый мяч, 4 результативных паса).