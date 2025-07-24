Экитике перешел из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» усилился новым нападающим. Обойму команды Арне Слота пополнил Уго Экитике, до этого момента выступавший за немецкий «Айнтрахт».



По неофициальной информации, сумма трансфера составила 82,5 млн евро, с возможным увеличением до 95 миллионов за счет бонусных выплат. К слову, по версии веб-ресурса Transfermarkt.de, 23-летний Уго стоит порядка 75 000 000 евро.



Карьеру футболист начинал в «Реймсе», затем он представлял датский «Вайле» и «ПСЖ», откуда позже перебрался во Франкфурт. В завершившемся сезоне Экитике провел 48 игр, забив 22 мяча и отдав 12 ассистов.



Также центрфорвард имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Франции.