«Милан» и «Ювентус» обсуждают трансфер Влаховича за € 18-20 млн

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

Итальянские «Милан» и «Ювентус» вступили в переговоры по поводу возможного трансфера сербского форварда Душана Влаховича. Такой информацией располагает инсайдер Альфредо Педулла.



Уточняется, что игрок уже контактировал с наставником «россонери» Массимилиано Аллегри. Клубы настроены найти компромисс, тем не менее ключевым вопросом остается финансовая составляющая сделки.



Особое внимание уделяется компенсационным выплатам. Если Влахович примет решение о снижении заработной платы ради переезда на «Джузеппе Меацца», «Юве» придется возместить ему разницу. Речь идет о 12 миллионах евро, причитающихся нападающему по текущему контракту.



Ориентировочная стоимость трансфера – 18-20 миллионов евро.



По итогам прошлого сезона в активе Влаховича 44 встречи с 22 результативными баллами по системе «гол+пас» (17+5).



Соглашение 25-летнего серба с «бьянконери» актуально до лета 2026 года, после чего он станет свободным агентом.