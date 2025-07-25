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«Ювентус» купил защитника «Порту» Жоау Мариу

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Ювентус» укрепил правый фланг обороны, подписав игрока «Порту». К туринской команде присоединился 25-летний Жоау Мариу. Стороны заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве – до лета 2030 года. Сумма сделки составила 11,4 млн евро, не считая дополнительных бонусных выплат.

В рамках этого трансфера «старая синьора» рассталась со своим фулбеком Алберту Коштой, проследовавшим в обратном направлении за 15 000 000 евро.

Мариу – воспитанник «драконов», за которых он успел отыграть 181 матч. В них футболист стал автором 31 результативного действия: 5 забитых голов и 26 результативных пасов.

Что касается Кошты, то он оказался в чемпионате Италии лишь в январе этого года, перейдя из «Витории Гимарайнш». За шесть месяцев в «Юве» португалец отличился тремя ассистами в 14 играх.

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