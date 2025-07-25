«МЮ» провел переговоры по Уоткинсу, «Вилла» требует £ 60 млн

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Ман Юнайтед» не оставляет попыток усилить состав Олли Уоткинсом из «Астон Виллы».



По данным прессы, стороны провели новый раунд переговоров, бирмингемский клуб запросил за центрфорварда 60 000 000 фунтов (€ 69 млн). Кроме того, боссы «львов» не горят желанием расставаться с игроком без предварительного поиска адекватной замены.



Подчеркивается, что «Астон Вилла» питает интерес к вингеру «Юнайтед» Алехандро Гарначо. Таким образом, клубы могут договориться об обмене с доплатой в пользу «бордово-голубых».



В завершившейся кампании Уоткинс поучаствовал в 54 встречах (17 голов, 14 результативных передач). Его трудовой договор с бирмингемцами в силе до конца июня 2028 года.



По версии «Трансфермаркт», рыночный ценник на 29-летнего нападающего равняется € 40 млн. Гарначо, которому 21 год, оценивается в 45 миллионов евро.



Источник – «GiveMeSport».