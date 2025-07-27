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«ПСЖ» достиг договоренности с «Борнмутом» по сумме трансфера Забарного

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

«Пари Сен-Жермен» договорился с «Борнмутом» о трансфере Ильи Забарного, о чем информирует «BBC».

Стороны пришли к соглашению по базовой стоимости перехода, которая составит 60 000 000 евро. Однако переговоры продолжаются, поскольку английская команда рассчитывает довести общую сумму сделки, включая бонусы, до 70 млн евро.

22-летний украинец присоединился к «Борнмуту» в начале 2023-го и сразу же стал ключевым игроком обороны. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он провел 39 матчей в различных турнирах, занеся в свой актив 1 ассист.

Трудовой договор футболиста с «вишнями» в силе до 2029 года. По оценкам экспертов «Transfermarkt», рыночный ценник на Забарного равняется 42 млн евро.

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