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«Галатасарай» и «Наполи» закрывают сделку по Осимхену

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

Переход Виктора Осимхена из итальянского «Наполи» в стамбульский «Галатасарай» близится к завершению.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны уже согласовали основные условия сделки, и сейчас юристы обоих команд занимаются оформлением документов. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, трансфер будет официально подтвержден в течение нескольких дней.

По словам журналиста, действующий чемпион Турции заплатит за 26-летнего нигерийца € 75 млн. Напомним, в 2020 году «Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за 78,9 млн евро.

В прошлом сезоне нападающий уже выступал за «Галатасарай» на арендных условиях, где продемонстрировал впечатляющую результативность: 37 мячей и 8 голевых передач в 41 матче.

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