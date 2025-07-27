«Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити»

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

«Реал» всерьез заинтересован в услугах Родри. По данным «CaughtOffside», мадридский клуб готов предложить за опорника солидный компенсационный пакет, включающий бразильского вингера Родриго, французского хавбека Эдуардо Камавингу и дополнительные 40 миллионов евро.



Звездный испанец, выигравший «Золотой мяч» в 2024 году, рассматривается «галактикос» как фигура, способная укрепить обойму команды Хаби Алонсо. Однако «Сити» не хочет терять одного из ведущих игроков. Вместо этого клуб планирует переподписать футболиста до 2030 года, хотя текущее соглашение сторон истекает только в середине 2027-го.



Родри вернулся на поле в конце прошлого сезона после тяжелой травмы крестообразных связок, полученной в сентябре. Он сыграл лишь семь минут в заключительном туре АПЛ против «Борнмута», но успел отметиться на КЧМ, приняв участие во всех матчах турнира.



«Transfermarkt» оценивает 29-летнего полузащитника в 110 млн евро.